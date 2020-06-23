На задержанных после приговора по делу "Сети" составили протоколы о нарушении самоизоляции

На задержанных у 1-го Западного окружного военного суда после объявления приговоров по делу "Сети"* в 76-м отделе полиции составили протоколы по ст. 8.6.1 закона Санкт-Петербурга о нарушении режима самоизоляции, сообщает "Апология протеста".

По словам правозащитников, эти протоколы составили в дополнение к ст. 19.3 КоАП (неповиновение требования сотрудников полиции) и ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга). Сейчас задержанных начали освобождать из отдела. Они провели там около суток.

Накануне суд приговорил фигурантов дела "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 годам и 5,5 годам колонии соответственно. После этого собравшиеся на улице стали петь песни и скандировать лозунги. В итоге полицейские задержали 30 человек, их развели по разным отделам. Активистку Марину Кен увезли из 78 отдела на скорой.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России.