Всех поддержавших фигурантов дела "Сети"* у здания суда отпустили из полиции

В ночь на 24 июня из 78 отдела полиции отпустили всех задержанных, вышедших к зданию суда в день оглашения приговора фигурантам дела "Сети"* Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, сообщило издание "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на Владимира Василенко.

На активистов составили протоколы по трем административным статьям - двум "митинговым" и одной "самоизоляционной". Всего 22 июня у здания 1-го Западного окружного военного суда на площади Труда задержали 17 человек.

Отметим, что накануне в отделе полиции стало плохо жене Бояршинова, для которой пришлось вызывать скорую помощь. Ее муж получил от российского государства 5,5 лет колонии, тогда как Филинкова отправили в колонию на семь лет.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ