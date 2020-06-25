18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:01

Петербургские суды перестали штрафовать горожан за прогулки по паркам

фото ЗакС политика Петербургские суды перестали штрафовать горожан за прогулки по паркам

Городские суды перестали штрафовать петербуржцев, гуляющих по зеленым зонам, уведомляет "Фонтанка".

Всего с начала июня по 24 число в судебные ведомства Северной столицы было направлено 427 протоколов, связанных с нарушением правил поведения, установленных в связи с режимом повышенной готовности. Большая часть из них была возвращена ввиду допущенных полицейскими неточностей.

По сведениям издания, штрафы отменили из-за того, что в последней редакции постановления правительства Петербурга не приводился перечень парков и скверов, попадающих под ограничения.

Зеленые зоны города были закрыты с марта в качестве меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в городе на Неве официально известно о более 23 тысячах граждан, подхвативших COVID-19.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:39 Возле Мариинского театра после капитального ремонта открылся Торговый мост

16:31 "Немедленно освободить!": "Мемориал" признал шамана Габышева политзаключенным

16:20 В Шушарах заметили вывеску избиркома на автомобиле

15:53 Профессор Травин: Переход к прогрессивной шкале налога - неприятное для Путина действие

15:21 За развратные действия со школьницей активистов "Весны" отправили в колонию строгого режима

15:11 Путин выступил против накрутки явки на голосовании по поправкам

14:54 "Всё может быть фейком": ГИК пообещал изучить информацию о принуждении к голосованию

14:49 В Петербурге производство автомобилей упало на треть

14:33 Памфилова о двойном голосовании Лобкова: Прям специально "подарки" готовились

14:27 Дом трудолюбия в Кронштадте признали историческим памятником

13:55 Памфилова: Мы разработали меры по обеспечению безопасности голосования, аналогов которым нет в мире

13:25 В ГИК не видят "системной проблемы" в откреплении избирателей от участков, оформляемом без их ведома

13:00 "Пулково" заработает в штатном режиме с 1 июля

12:55 Кирилл Рогов: Путин пытается воссоздать в России "правильные" 1970-е годы

12:30 Журналист "Дождя" смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru