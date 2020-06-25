Петербургские суды перестали штрафовать горожан за прогулки по паркам

Городские суды перестали штрафовать петербуржцев, гуляющих по зеленым зонам, уведомляет "Фонтанка".

Всего с начала июня по 24 число в судебные ведомства Северной столицы было направлено 427 протоколов, связанных с нарушением правил поведения, установленных в связи с режимом повышенной готовности. Большая часть из них была возвращена ввиду допущенных полицейскими неточностей.

По сведениям издания, штрафы отменили из-за того, что в последней редакции постановления правительства Петербурга не приводился перечень парков и скверов, попадающих под ограничения.

Зеленые зоны города были закрыты с марта в качестве меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в городе на Неве официально известно о более 23 тысячах граждан, подхвативших COVID-19.