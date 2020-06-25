Памфилова: Мы разработали меры по обеспечению безопасности голосования, аналогов которым нет в мире

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заверила, что на всех участках для голосования по изменению Конституции соблюдаются все необходимые меры эпидемиологической безопасности - и более того, аналогов некоторых по сей день не применяли ни в одной другой стране мира.

"Мы совместно с Роспотребнадзором разработали беспрецедентные меры по обеспечению безопасности голосования, аналогов которым нет нигде в мире", - убеждает чиновница, слова которой ретранслирует официальный Twitter ЦИК.

В то же время в самом Роспотребнадзоре в очередной раз оповестили, что ситуацию с распространением коронавируса в РФ удалось нормализовать.

"Период, когда мы готовились к проведению голосования, показал, что мы очень быстро готовы принять новые правила и самое главное их реализовать. Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась", - также приводится в твиттере ЦИКа высказывание главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Вторит Памфиловой и зампред Центризбиркома Николай Булаев.

"Рекомендации, которые дал Роспотребнадзор - это не разовое решение. Они комплексно решают многие проблемы при организации голосования в будущем", - отчитался он.

Следует напомнить, что в числе "беспрецедентных мер, аналогов которым нет нигде нет в мире", очевидно, было открытие избирательного участка в багажнике автомобиля во Владивостоке. Разрешено также голосовать во дворах.