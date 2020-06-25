18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:31

"Немедленно освободить!": "Мемориал" признал шамана Габышева политзаключенным

фото ЗакС политика "Немедленно освободить!": "Мемориал" признал шамана Габышева политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал якутского шамана-"изгонителя Путина" Александра Габышева заключенным по политическим мотивам - в контексте международного руководства по определению этого понятия.

"Лишение свободы применено к нему исключительно из-за политических и религиозных убеждений, а также ненасильственного осуществления свободы передвижения, выражения мнения, мирных собраний, совести и религии. Мы призываем немедленно и безусловно освободить его и полностью реабилитировать с возмещением вреда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Мемориала".

12 мая шамана насильно поместили в психоневрологический диспансер. Местные врачи сочли религиозного деятеля опасным для общества. Позднее суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.

5 июня горсуд Якутска отклонил иск защиты Габышева, настаивавшей на незаконности помещения шамана в психбольницу. Адвокаты подали апелляцию в Верховный суд региона.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:39 Возле Мариинского театра после капитального ремонта открылся Торговый мост

15:53 Профессор Травин: Переход к прогрессивной шкале налога - неприятное для Путина действие

14:27 Дом трудолюбия в Кронштадте признали историческим памятником

12:55 Кирилл Рогов: Путин пытается воссоздать в России "правильные" 1970-е годы

10:11 В Гатчине полиция задержала ЛГБТ-священника за "антипутинский" плакат

24 июня, 17:10 В тексте президентской статьи о Второй мировой Шлосберг увидел признаки "пакта Путина-Сталина"

24 июня, 14:02 РПЦ приветствует повышение налога на доходы обеспеченных россиян

24 июня, 11:46 Врио главы Коми намерен идти на осенние выборы как самовыдвиженец

23 июня, 18:25 ЛДПР выдвинула Андрея Лебедева кандидатом в губернаторы Ленобласти

23 июня, 16:16 Прокуратура выявила крупную свалку на территории Аграрного университета


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:39 Возле Мариинского театра после капитального ремонта открылся Торговый мост

16:31 "Немедленно освободить!": "Мемориал" признал шамана Габышева политзаключенным

16:20 В Шушарах заметили вывеску избиркома на автомобиле

15:53 Профессор Травин: Переход к прогрессивной шкале налога - неприятное для Путина действие

15:21 За развратные действия со школьницей активистов "Весны" отправили в колонию строгого режима

15:11 Путин выступил против накрутки явки на голосовании по поправкам

14:54 "Всё может быть фейком": ГИК пообещал изучить информацию о принуждении к голосованию

14:49 В Петербурге производство автомобилей упало на треть

14:33 Памфилова о двойном голосовании Лобкова: Прям специально "подарки" готовились

14:27 Дом трудолюбия в Кронштадте признали историческим памятником

13:55 Памфилова: Мы разработали меры по обеспечению безопасности голосования, аналогов которым нет в мире

13:25 В ГИК не видят "системной проблемы" в откреплении избирателей от участков, оформляемом без их ведома

13:00 "Пулково" заработает в штатном режиме с 1 июля

12:55 Кирилл Рогов: Путин пытается воссоздать в России "правильные" 1970-е годы

12:30 Журналист "Дождя" смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru