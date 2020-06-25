"Немедленно освободить!": "Мемориал" признал шамана Габышева политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал якутского шамана-"изгонителя Путина" Александра Габышева заключенным по политическим мотивам - в контексте международного руководства по определению этого понятия.

"Лишение свободы применено к нему исключительно из-за политических и религиозных убеждений, а также ненасильственного осуществления свободы передвижения, выражения мнения, мирных собраний, совести и религии. Мы призываем немедленно и безусловно освободить его и полностью реабилитировать с возмещением вреда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Мемориала".

12 мая шамана насильно поместили в психоневрологический диспансер. Местные врачи сочли религиозного деятеля опасным для общества. Позднее суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.

5 июня горсуд Якутска отклонил иск защиты Габышева, настаивавшей на незаконности помещения шамана в психбольницу. Адвокаты подали апелляцию в Верховный суд региона.