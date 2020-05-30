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18:00

Врачи из якутского ПНД сочли шамана-"изгонителя Путина" Габышева опасным для общества

фото ЗакС политика Врачи из якутского ПНД сочли шамана-"изгонителя Путина" Габышева опасным для общества

Врачебная комиссия психоневрологического диспансера Якутска сочла, что шаман Александр Габышев представляет опасность как для себя самого, так и для общества. О злоключениях местного жителя, намеревавшегося изгнать Владимира Путина из Кремля, поведал в беседе с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Он рассказал, что ещё 29 мая - как только Габышев подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации - в ПНД была экстренно сформирована комиссия, в ускоренном режиме заключившая, что мужчина нестабилен.

"Со слов главного врача диспансера О.А. Припузова, в понедельник, 1 июня, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар, диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации. Хотя для подачи иска Кодекс административного производства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев", - поделился Прянишников.

Некоторое время назад адвокаты шамана обратились с административным иском в городской суд Якутска, требуя признать незаконным его помещение в ПНД. В заявлении указывалось, что Габышева госпитализировали с грубым нарушением закона "О психиатрической помощи", а сам он был жестко и нелегитимно задержан. Кроме того, отмечалось в иске, руководство диспансера чинит препятствия в общении мужчины с адвокатами, чем опять же нарушаются его конституционные и положенные по закону права.

Напомним, Габышева задержали 12 мая после того, как его дом взяли штурмом бойцы ОМОН. Перед этим к нему несколько раз приходили люди, представлявшиеся медработниками и собиравшиеся взять у него биоматериал для теста на коронавирус.

Габышев с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь "изгнать Путина". Он собирался провести некий "очищающий" обряд у стен Кремля. В сентябре его задержали, после чего он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (Призывы к экстремистской деятельности).

Поздней осенью шаман возобновил поход, однако и тот был прерван

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