Власти Архангельской области оповестили о дефиците медиков для борьбы с COVID-19

Руководство Архангельской области призналось в нехватке медицинских специалистов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, известил глава регионального Минздрава Антон Карпунов на брифинге.

"Нам не хватает специалистов сейчас. Уже два месяца прошло, люди работают в достаточно большом напряжении. Плюс, в ноябре формировался график отпусков, есть ожидание закономерное у людей отпусков, но, тем не менее, работа продолжается в достаточно большом напряжении, несмотря на летний период времени", - отчитался Карпунов.

В то же время главврач Первой архангельской городской клинической больницы им. Волосевич Сергей Красильников уточнил, что дефицит медресурсов связан с обязательным двухнедельным карантином, через который они проходят, а также достаточно высоким уровнем заболеваемости среди них.

"Люди заболевшие лечатся амбулаторно, в стационарах. Персонал мы теряем, к сожалению, ввиду объективных причин, но, тем не менее, стараемся мобилизовать все силы. То есть отпуска переносятся, люди с пониманием к этому относятся", - поделился Красильников.

Согласно последним данным, на сегодняшний день в регионе официально известно о 5107 случаях заболевания коронавирусной инфекцией.