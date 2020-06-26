Министр культуры: В деле Серебренникова идет речь о причинении крупного ущерба государству

Руководитель Министерства культуры Ольга Любимова впервые на занимаемом ей посту высказалась о деле "Седьмой студии", заявив о том, что его фигуранты причинили государству ощутимый финансовый ущерб, уведомляет "Интерфакс".

Возглавляемое ей ведомство прорабатывает меры для исключения ситуаций, подобных текущей.

"Министерство культуры - потерпевшая сторона", - уверена Любимова.

Напомним, сегодня в столичном Мещанском суде зачитывается приговор фигурантам разбирательства. Режиссера Кирилла Серебренникова уже признали виновным в крупном мошенничестве. Его бывшую коллегу, экс-чиновницу Минкульта Софью Апфельбаум также обвинили в халатности, однако дело в её отношении может быть завершено ввиду истечения срока давности.