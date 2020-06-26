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16:20

"Будем разбираться": Сто тысяч масок пропали из больницы в Псковской области

фото ЗакС политика "Будем разбираться": Сто тысяч масок пропали из больницы в Псковской области

Из Великолукской межрайонной больницы, принимающей коронавирусных больных, бесследно исчезли направленные туда сто тысяч масок, уведомляют РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Проверка медучреждения началась ранее - после того, как оттуда стали массово поступать жалобы. Ведерников пояснил, что даже несмотря на то, что СИЗ были переданы в ведение учреждения, медики все равно вынуждены были пользоваться самодельными средствами защиты.

"Мы видели, что у каждого [врача] маска, как в кружке „Умелые ручки", кто во что горазд. Абсолютно точно это не подпадает под классификацию медицинских масок. Будем со всем этим разбираться и делать выводы", - резюмировал Ведерников.

В Великолукской межрайонной больнице развернуто 150 коек для больных коронавирусной инфекцией.

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