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18:47

Член УИК №1803 слёг с температурой

фото ЗакС политика Член УИК №1803 слёг с температурой

Член участковой избирательной комиссии №1803 (Приморский район Петербурга) Глеб Смирнов сообщил главе своего избиркома о повышении температуры до 38,5 градусов, рассказала ЗАКС.Ру председатель УИК Елизавета Короткова. По ее словам, он должен был 26 июня пойти на надомное голосование, но позвонил и сказал о повышенной температуре. Его Короткова попросила больше не принимать участие в работе участковой избирательной комиссии:

- Острое-респираторное [заболевание], которое вот у Глеба - это не вариант. Не надо подвергать опасности ни нас,ни граждан.

Председатель УИК добавила, что перед голосованием все члены комиссии сдавали тест на коронавирус. Короткова сказала, что во время процедуры интересовалась у врача о получении результатов. Он ответил, что при положительном тесте им об этом сообщат, сказала глава избиркома. Она уточнила, что никому из членов ее комиссии о наличии коронавируса после теста не сообщили.

Всего в УИК №1803 работают 10 человек. Больше об ОРВИ никто не сообщал, рассказала Короткова.

Сегодня Горизбирком Петербурга принял решение о тестировании членов УИК и ТИК на наличие коронавирусной инфекции с 26 по 28 июня

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