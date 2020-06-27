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18:29

Петербургская акция в поддержку Юлии Цветковой закончилась задержаниями

фото ЗакС политика Петербургская акция в поддержку Юлии Цветковой закончилась задержаниями

В Петербурге 26 июня прошла акция в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Активисты провели серию одиночных пикетов, а также растянули на мосту через канал Грибоедова баннер "И у цветов вырастут зубы. Свободу Юле Цветковой" и использовали файеры.

По данным "ОВД-Инфо", на мероприятии были задержаны три человека. Активиста "Весны" и сторонника Либертарианской партии Владимира Василенко доставили в 28 отдел полиции. В 78-й отдел отправили девушку, отказавшуюся назвать свое имя. Активистка Анастасия Михайлова сначала сообщила в Twitter, что ее везут в 28-й отдел, а затем, что ее перевозят в 78-й.  

В Москве на аналогичной акции полиция задержала 38 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за абстрактных рисунков женского тела, опубликованных в ее пабликах во "ВКонтакте". Эти паблики были посвящены бодипозитиву и секс-просвещению. Сейчас Цветкова находится под подпиской о невыезде. Ранее ей предъявили окончательное обвинение.

ad67b740-a42c-42d3-8842-644c8c4d6f7a.jpg (119 KB)фото: Telegram-канал "Объектив реалий"

 

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