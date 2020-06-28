Защита Филинкова подала апелляцию на приговор по делу "Сети"*

Сторона защиты осужденного на 7 лет колонии по делу "Сети"* Виктора Филинкова накануне, 27 июня, подала апелляцию на приговор. Адвокаты требуют у Апелляционного военного суда отменить его "в связи с отсутствием состава преступления". Помимо самого факта осуждения юристы недовольны очевидным, на их взгляд, несоблюдением процедуры.

"Текст приговора на сегодняшний день не предоставлен, в суде не были разъяснены сроки его предоставления. При этом УПК обязует защитников подавать апелляцию в 10-дневный срок со дня вынесения приговора", - говорится в сообщении.

Филинков тоже будет писать апелляцию - после того, как получит возможность иметь перед глазами текст вынесенного ему приговора.

Напомним, 22 июня петербуржцев Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова суд приговорил к 7 и 5,5 годам заключения соответственно за якобы имевшееся у них намерение насильственного государственного переворота. В ходе следствия они неоднократно жаловались на пытки.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ