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13:38

По инициативе Цивилева безымянный сквер в Кировском районе стал Ленинградским

фото ЗакС политика По инициативе Цивилева безымянный сквер в Кировском районе стал Ленинградским

Безымянный сквер, прилегающий к трамвайному парку №8, получил название Ленинградского. Так на заседании топонимической комиссии единогласно решили ее члены, после чего решение утвердили в Смольном, передает городское издание "Канонер". Зеленая зона между улицей Морской Пехоты и Трамвайным проспектом примечательна тем, что на ее территории стоят блокадный трамвай и танк времен Великой Отечественной войны.

Наделение сквера названием инициировал депутат петербургского парламента Алексей Цивилев.

"Ассоциация от Ленинградского сквера — война, блокада, если хотите, вспоминают временную Триумфальную арку в этом месте", - объяснял он ранее свою идею.

Для него присвоение названия стало одним из символических актов 2020 года, приуроченных к 75-летию победы в войне.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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