Горизбирком Петербурга подтвердил, что у сотрудника ТИК №5 выявили COVID-19

Пресс-секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский 1 июля подтвердил, что у одного из сотрудников ТИК №5 тест на коронавирус оказался положительным. Однако, отметил он, сообщать иные сведения о состоянии здоровья членов избиркома он не может.

- Прежде всего мы должны беречь медицинскую тайну, то есть мы не сообщаем, человек заболел или не заболел, в какой-то комиссии есть коронавирус, нет коронавируса, - сообщил Марголин-Каганский.

Самая важная информация, по мнению представителя Горизбиркома, состоит в том, что абсолютно все избирательные комиссии Петербурга работают и имеют кворум. Он уточнил, что также имеется резерв из 10 тысяч человек, которые готовы "мгновенно заместить" выбывших членов избиркомов.

- Единственное, о чем мы скажем, это о ситуации в территориальной избирательной комиссии №5, поскольку эта ситуация получила уже публичную огласку. Для того, чтобы избежать инсинуаций, мы сообщим о том, что один из членов комиссии действительно имеет положительный тест. Последний раз он в этой комиссии появлялся, по информации председателя территориальной избирательной комиссии №5, 24 июня. Все заседания комиссии проходили при соблюдении всех норм безопасности, то есть все были в масках, перчатках, - сказал Марголин.

Он добавил, что остальные члены ТИК №5 чувствуют себя хорошо - "все здоровы".

Член территориальной избирательной комиссии №5 Ольга Шереметьева ранее сообщила ЗАКС.Ру, что председатель ее избиркома уведомил о якобы заболевании одного из членов ТИК коронавирусом.

По словам Шереметьевой, на заседании ТИК №5 24 июня присутствовали практически все члены комиссии, в том числе и сотрудник с возможным коронавирусом. Шереметьева, по ее словам, опасается, что может заразиться кто-то еще. Она отметила, что к ее территориальной комиссии относится 117 участковых избиркомов. После завершения голосования 1 июля председатели этих комиссий должны прибыть в территориальный избирком для сдачи итоговых протоколов и других документов, напомнила Шереметьева.

- В день голосования, когда после восьми вечера они начинают привозить документы, обычно образуется столпотворение. Там очень много людей, и совершенно невозможно их как-то развести на разные потоки, - заявила член ТИК.

Она заявила, что уже написала обращения в Центральную избирательную комиссию, Горизбирком, Роспотребнадзор по Петербургу и городской комитет по здравоохранению. Шереметьева добавила, что сама сдала текст на коронавирус на днях - результат отрицательный.

Член ТИК №14 Дмитрий Остряков рассказал ЗАКС.Ру, что члены УИК №252 и №253 заявили о наличии сотрудников с якобы симптомами ОРВИ. По его словам, члены комиссий с признаками недомогания уже сдали тесты на коронавирус, но результаты пока не получили.

Остряков добавил, что другие члены этих УИКов написали обращение в Горизбирком и ТИК. Пока никаких ответов нет, сказал Остряков.

Член УИК №2208 Елена Левина сообщила ЗАКС.Ру, что 30 июня на их участок пришли медсотрудники в защитных комбинезонах, чтобы выяснить с кем контактировали сотрудники избиркома с подозрениями на недомогание. После общения с ними председатель УИК заявила сотрудникам комиссии, что из их команды выбывают двое, рассказала Левина. По ее словам, глава участкового избиркома опросила членов комиссии, кто отказывается работать 1 июля. Левина сказала, что на 15:30 часов 30 июня все сотрудники УИК решили продолжить работу на участке. Сама она также примет участие в работе комиссии в день голосования по поправкам.

- Я не буду отказываться, я продолжу работу. Тем более, если один или два человека у нас заболело, нас стало меньше, то это будет неправильно, - считает Левина.

София Саттарова