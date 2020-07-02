Суд назначил шаману-"изгонителю Путина" повторную независимую психиатрическую экспертизу

Верховный суд Якутии одобрил поданное адвокатами шамана Александра Габышева ходатайство о назначении ему новой психолого-психиатрической экспертизы в медучреждении за пределами рагиона, поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Кроме того, защита заявила отвод представителю диспансера, являющейся врачом, ввиду отсутствия у нее юридического образования, что необходимо для участия в процессе в соответствии с Кодексом административного судопроизводства. Данное ходатайство также было удовлетворено, попытка диспансера заявить бывшего представителя в качестве свидетеля по делу также была пресечена судом", - уведомил Прянишников.

На сегодняшнем заседании рассматривали апелляцию на насильственное заключение Габышева в психдиспансер. Суд также одобрил приобщение к делу независимой психиатрической экспертизы.

"В заключении говорится, что в период, непосредственно предшествующий госпитализации, у Габышева отсутствовали признаки временного и хронического психического расстройства, а установленный в заключении врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера диагноз не дает оснований для проведения принудительной госпитализации в психиатрический стационар", - уточнил Прянишников.

Напомним, 12 мая шамана насильно поместили в психоневрологический диспансер. Местные врачи сочли религиозного деятеля опасным для общества. Позднее локальный суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.

5 июня горсуд Якутска отклонил иск защиты Габышева, настаивавшей на незаконности помещения шамана в психбольницу.