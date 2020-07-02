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20:25

Суд оставил основателя "Омбудсмена полиции" в СИЗО до августа

фото ЗакС политика Суд оставил основателя "Омбудсмена полиции" в СИЗО до августа

Дорогомиловский суд Москвы продлил срок ареста основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову до 6 августа, передает ТАСС.

Сам Воронцов просил изменить ему меру пресечения на более мягкую. Адвокат Воронцова Сергей Бадамшин отметил, что границы России закрыты из-за эпидемии коронавируса, и скрыться от следствия его подзащитный не может. К тому же, указал Бадамшин, Воронцов нуждается в лечении и медицинском наблюдении.

В отношении Воронцова возбуждены дела о вымогательстве и распространении порнографии. По версии правоохранителей, он якобы требовал от бывшего полицейского 300 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующих снимков, а также вынудил женщину прислать личные видео интимного содержания. 

 

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