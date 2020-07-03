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9:59

Командира роты в Москве наказали за одинаковые жетоны полицейских

фото ЗакС политика Командира роты в Москве наказали за одинаковые жетоны полицейских

Командиру роты 2-го оперативного полка полиции управления МВД по Москве объявлено дисциплинарное взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двух полицейских, которые задержали на пикетах у здания МВД журналистов "Эха Москвы", передает РБК.

Ранее главные редакторы "Новой газеты" Дмитрий Муратов и радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обратились в МВД, указав, что задержавшие 29 мая Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева сотрудники полиции были с идентификационными жетонами с одинаковыми номерами. Журналистов задержали, когда они освещали пикеты в поддержку арестованного на тот момент спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара.

Столичное управление МВД провело служебную проверку и выявило, что были нарушены положения о нагрудном знаке сотрудника полиции, утвержденные приказом МВД. "За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве", - сообщили в ведомстве. С сотрудникам подразделения провели профилактическую работу.

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