Омбудсмена Петербурга будут выбирать 26 голосами депутатов ЗакСа

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит в третьем чтении новую версию закона о региональном уполномоченном по правам человека 8 июля. Об этом председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок объявил на заседании комитета 3 июля.

Перед окончательным принятием в документ были внесены несколько поправок. В частности, по инициативе Четырбока, уточняется, что для избрания омбудсмена необходимо не просто большинство, а как минимум 26 голосов депутатов.

Этот момент парламентарии активно обсуждали во время второго чтения. Поскольку в настоящее время в ЗакСе заседает 49 человек, а один мандат остается вакантным, было непонятно, какое количество голосов считать большинством.

Другой поправкой предложено регламентировать количество помощников уполномоченного: их может быть 18 - по одному в каждом районе города.

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