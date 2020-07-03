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14:58

Суд закрыл дело петербурженки, готовившей продукты на Вечном огне

фото ЗакС политика Суд закрыл дело петербурженки, готовившей продукты на Вечном огне

Дело об осквернении Вечного огня в Кронштадте, возбужденное в конце мая, прекратили в отношении одной из его фигуранток, Анны Кухаревой,, передает объединенная пресс-служба судов. Суд учел такие обстоятельства, как деятельное раскаяние, отсутствие у девушки уголовных дел в прошлом, помощь следствию и отсутствие материального ущерба от совершенного преступления.

"Также она сделала благотворительный денежный взнос в пользу исторического музея г. Кронштадта, т.е. приняла меры к заглаживанию вреда", - отмечается в сообщении.

Кухарева отделалась штрафом в 15 тысяч рублей.

Напомним, три петербуржца занимались тем, что готовили шашлык, используя Вечный огонь, что получило общественный резонанс. Ранее суд отказался заключать всех троих под стражу. Депутат ЗакСа Александр Ходосок требовал для участников инцидента строгого наказания.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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