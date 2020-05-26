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16:26

Ходосок ждет строгого наказания для осквернителей Вечного огня в Кронштадте

фото ЗакС политика Ходосок ждет строгого наказания для осквернителей Вечного огня в Кронштадте

Депутат петербургского парламента Александр Ходосок эмоционально отреагировал на инцидент с приготовлением пищи на Вечном огне, случившийся накануне в Кронштадте на Якорной площади. По его мнению, участники этой выходки не заслуживают снисхождения, поскольку "случай абсолютно недопустим". Депутат апеллирует к снижению этических стандартов.

"Хамское отношение вандалов к памяти павших, святыням говорит о полной безнравственности, о полном отсутствии воспитания, деградации личностного развития людей. Убедительно прошу Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оперативно провести мероприятия, направленные на розыск, задержание, установление личностей и обстоятельств, побудивших прибегнуть к вандализму злоумышленников, пресечение и строгое наказание в отношении виновных вандалов", - гласит публичное заявление законотворца.

В этот же день, 26 мая, правоохранители частично использовали его просьбу: подозреваемого мужчину задержали, о чем сообщило ТАСС. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также ведется розыск двух девушек, составлявших компанию задержанному во время специфической готовки.

Вечный огонь в Кронштадте установлен над братской могилой рабочих и матросов, погибших в революционные годы.


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