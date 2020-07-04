Журналистов "Псковской губернии" задержали на пикетах в поддержку Прокопьевой

Полицейские задержали журналистов "Псковской губернии", которые участвовали в пикетах в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой в Пскове, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Среди задержанных – корреспондент "Псковской губернии" Владимир Капустинский и главный редактор издания Денис Камалягин. В отношении них полицейские собираются составить протоколы по ст. 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции).

Всего, по оценке издания, в пикетах участвуют около 20 человек. Они требуют оправдать Прокопьеву. Полицейские считают акцию незаконной, а участников – нарушителями карантина.

Камалягина незадолго до акции вызвали в полицию и вручили ему предостережение, считая его организатором пикетов.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за колонки в "Псковской ленте новостей". В материале журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске. При этом независимая лингвистическая экспертиза показала, что в ее колонке нет признаков оправдания терроризма.

6 июля будет оглашен приговор по делу Прокопьевой. Гособвинение запросило для нее шесть лет колонии.