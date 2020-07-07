"Могу вас поздравить": Лукашенко объявил о победе над COVID-19 в Минске

Выступая на встрече с активом Минска, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что столица Белоруссии "освободилась" от коронавируса, передает "БелТа".

"Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы. <...> Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", - заверил собравшихся президент.

Для победы над вирусом, отметил Лукашенко, не потребовалось ни закрывать границы республики, ни "население в квартиры загонять".

По официальной статистике в Белоруссии насчитывается 63 804 заболевших COVID-19 граждан. Лукашенко неоднократно скептически высказывался об опасности нового вируса.