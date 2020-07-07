Возле здания ФСБ на Лубянке начались пикеты в поддержку Сафронова

К столичному офису Федеральной службы безопасности, расположенному на Лубянке, стали подтягиваться люди, неравнодушные судьбе бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова.

В пикеты вышли журналисты и гражданские активисты. Как отметила журналистка Олеся Герасименко, акция продлится весь день.

Сафронова подозревают в государственной измене. ФСБ полагает, что он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

Журналиста задержали сегодня утром. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене, максимальное наказание по которой - до 20 лет тюрьмы.

В последнее время Сафронов работал в "Роскосмосе": в середине мая его назначили советником Дмитрия Рогозина. Последний высоко отзывался о профессионализме журналиста.