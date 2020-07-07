Титова переизбрали главой Партии роста

На съезде Партии роста 7 июля председателем политической организации переизбрали Бориса Титова, заявил на мероприятии ведущий Александр Любимов. Титов поблагодарил своих однопартийцев за их выбор. Он заявил, что Партия роста должна начать активную политическую деятельность.

- Нам нужна страна, которая производит, активно развивается, - сказал Титов.

Он добавил, что партия будет принимать участие в региональных выборах в 2020 году. Для этой кампании выбран лозунг "Рост для всех", сообщил Титов. По его словам, особенно после коронавируса рост нужен всем: и предпринимателям, и работникам культуры, и спортсменам.

Напомним, ранее 7 июля стало известно, что сопредседателями партии стали Александр Любимов, Ксения Безуглова, Александр Хуруджи, Оксана Дмитриева, Евгений Коган, Сергей Станкевич, Николай Фоменко, Илья Сачков и Сергей Шнуров.

Съезд Партии роста проходит 7 июля в Москве. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы грядущих электоральных кампаний, изменения в устав партии, формирование регионального совета и другое.

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