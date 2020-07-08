ЗакС ввел выплаты для отправленных в отставку судей Уставного суда

Законодательное собрание Петербурга в окончательном чтении принял изменения в закон об Уставном суде. Согласно новой редакции, при упразднении такого суда досрочно прекращаются и полномочия его судей. Решение по завершению полномочий принимает городской парламент, сказано в документе.

Там же указано, что при прекращении полномочий судья получает выходное пособие. Если ранее судья уже уходил с должности, то при выплате будет учитываться только время на последнем месте работы. Средства на пособие должны пойти из бюджета Петербурга, сказано в законопроекте. Также отмечается, что компенсацию нельзя получить, если у судьи есть права на выплату из федерального бюджета.

Соавтор документа депутат Денис Четырбок ранее сообщил, что законопроект подготовлен на случай принятия поправок в Конституцию. В последних, в частности, прописано упразднение Уставных судов регионов. Поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля 2020 года.

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