На протестной акции курьеров у Казанского собора произошли задержания

На одиночных пикетах солидарности с сотрудниками службы доставки Delivery Club в их протесте против условий труда, случилось несколько задержаний, передает "МБХ Медиа Северо-Запад". Перед тем, как активисты развернули плакаты, полицейские предупредили их, что манифестация не допускается, однако требования правоохранителей остались без деятельной реакции.

В результате известно как минимум о четверых задержанных: Екатерина и Вадим Назаровы, Иван Марков и девушка, имени которой пока не называется. Один из плакатов гласил "Пусть работодатель примет меры прежде, чем голодные курьеры, чтоб доволочить хоть как-то ноги, вдруг съедят заказ мой по дороге".

Участники демонстрации утверждают, что сотням доставщиков еды уже по два месяца не платят зарплату и при этом штрафуют за различные недочеты в работе.

UPD 20:30 Число задержанных у Казанского собора выросло до семи человек