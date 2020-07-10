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12:19

В совместный план законопроектной работы Смольного и ЗакСа не включили документ об обеспечении диабетиков

фото ЗакС политика В совместный план законопроектной работы Смольного и ЗакСа не включили документ об обеспечении диабетиков

Депутаты Законодательного собрания 10 июля на заседании комитета по законодательству обсудили поступивший от правительства Петербурга утвержденный совместный план законопроектной работы двух ветвей власти на будущий законотворческий год.

Парламентарий от "Справедливой России" Александр Егоров отметил, что в документ не вошел ряд предложенных депутатами инициатив. В частности, без внимания остался проект закона об обеспечении лекарствами лиц, страдающих диабетом, заявил Егоров. Данный законопроект принят уже в двух чтениях, напомнил депутат. Он поинтересовался, значит ли его исключение из совместного плана, что дальше документ рассматриваться не будет. На это коллеги напомнили Егорову, что совместный план - это только "декларация о намерениях". 

Законопроект об обеспечении диабетиков лекарствами предполагает создание в городе регистра лиц, больных сахарным диабетом, а также резерва необходимых для них лекарств. Документ разработан еще в 2018 году, а второе чтение прошел в ноябре 2019 года. 

Совместный план законопроектной работы подписывается губернатором Петербурга и спикером Законодательного собрания в конце очередного законодательного года. В плане указаны проекты законов, которые органы власти намерены принять в будущем рабочем году.

 


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