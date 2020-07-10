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12:29

Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения Фургалу

фото ЗакС политика Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения Фургалу

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в закрытом режиме, передает "Коммерсантъ". 

О закрытии заседания ходатайствовал следователь. По его словам, некоторым фигурантам дела, в том числе самому Фургалу, поступили заявления "о возможных угрозах". Он сообщил, что нескольких фигурантов взяли под госзащиту.

Фургала задержали накануне по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам он виновным себя не признает. Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, выдвинувшись от ЛДПР. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился произошедшим и заявил, что вся фракция либерало-демократов может сложить свои полномочия в Госдуме в качестве протеста. 

 

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