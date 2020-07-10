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16:52

Горизбирком ждет ответов от ЦИК и Роспотребнадзора для решения по довыборам в ЗакС

фото ЗакС политика Горизбирком ждет ответов от ЦИК и Роспотребнадзора для решения по довыборам в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила обращения в Центральную избирательную комиссию и Роспотребнадзор по Петербургу за разъяснением о возможности проведения дополнительных выборов депутата в Законодательное собрание города, рассказала ЗАКС.Ру член Горизбиркома от "Справедливой России" Екатерина Фесик. Она отметила, что ГИКу необходимо понять, возможно ли в существующей эпидемиологической обстановке проводить довыборы. По информации Фесик, пока ответы ни от ЦИК, ни от Роспотребнадзора не поступили.

Ранее член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что крайний срок возобновления кампании по дополнительным выборам в ЗакС - 11 июля. Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии планировали провести до конца текущей недели заседания, чтобы решить вопрос о довыборах. 

Напомним, кампанию приостановили из-за распространения коронавируса и введения ограничений. Соответствующее решение принял Центризбирком. Возобновлять выборы региональные избиркомы могут самостоятельно, но при согласовании с ЦИК.

София Саттарова

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