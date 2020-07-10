СМИ: Следствие может предъявить Фургалу обвинения по "предпринимательским" статьям

Следствие может предъявить губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу новые обвинения, в частности, в сфере экономических преступлений, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам источника, следствие "уже располагает определенными материалами" и они, "возможно, вскоре будут реализованы". "Не исключено, что ему будут предъявлены обвинения так называемым предпринимательским статьям", - сказал источник.

Он напомнил, что Фургал до перехода на госслужбу долгое время занимался бизнесом – торговлей лесоматериалом и металлоломом. По его словам, эта сфера "достаточно криминализирована и известна высокой маржинальностью".

Фургал арестован до сентября. Его подозревают в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Сам губернатор свою вину отрицает.

Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, выдвинувшись от ЛДПР. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился его задержанием и заявил, что вся фракция либерало-демократов может сложить свои полномочия в Госдуме в знак протеста.