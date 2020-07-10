Суд вернул в полицию дела активистов, задержанных после оглашения приговора по делу "Сети"

Смольнинский райсуд возвратил в полицию дела активистов, задержанных в конце июня у здания Первого Западного окружного военного суда после оглашения приговора петербургским фигурантам дела "Сети"* Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, информирует "Апология протеста".

Приговор фигурантам разбирательства был оглашен 22 июня. Тогда у ведомства правоохранители отправили в автозаки 30 человек. На всех составили протоколы по трем административным статьям: "митинговой" и "самоизоляционной", а также о неповиновении требованиям сотрудника полиции.

На исправление, в частности, отправились дела Артема Гончаренко, Филиппа Щелканова, Андрея Ткаченко, Никиты Погодаева, Дианы Жуковой, Егора Остапущенко.

ЗАКС.Ру рассказывал о том, как прошел суд над Филинковым и Бояршиновым 22 июня.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ