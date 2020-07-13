Коронавирус выявили у ещё 6537 россиян: плюс 291 случай - в Петербурге

Согласно обновленной информации, предоставленной оперативным штабом, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё 6537 россиян, соответственно, на сегодняшний день официально известно о 733 699 случаях заражения.

Болезнь унесла жизни у ещё 104 граждан. Всего с начала пандемии скончались 11 439 человек.

В то же время излечились ещё 2960 заразившихся. За всё время выздоровел 504 021 человек.

За день проведена 261 тысяча лабораторных тестов на выявление COVID-19, с начала эпидемии - свыше 23 миллионов.

В Петербурге прибавился 291 заболевший, всего вирус выявлен у 27 861 горожанина. Погибли ещё 23 пациента (всего - 1626), а излечились 152 человека (всего - 21 385).