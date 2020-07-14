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13:53

Задержанных в день приговора по делу "Сети" активистов оштрафовали на 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Задержанных в день приговора по делу "Сети" активистов оштрафовали на 10 тысяч рублей

Октябрьский суд Петербурга оштрафовал Александра Попова, Алексея Елагина  и Софию Баженову на 10 тысяч рублей каждого после задержания в день приговора фигурантам дела "Сети"*, сообщает "Апология протеста".

На активистов составили протоколы по чт. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

22 июня был оглашен приговор Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Активистов, пришедших поддержать подсудимых, задерживали по статьям о митингах, нарушении самоизоляции и неповиновении требованиям полицейских. Всего в автозаки попали 30 человек.

ЗАКС.Ру рассказывал о том, как проходили задержания после вынесения приговоров Филинкову и Бояршинову 22 июня.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

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