Журналист Плющев получил второй штраф за пикет в поддержку коллеги Азара

Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев получил уже второй штраф за пикет в центре Москвы, проведенный в поддержку своего коллеги Ильи Азара, арестованного в мае. Новое наказание в размере 4 тысяч рублей ему назначили по второму протоколу - о нарушении режима самоизоляции, действовавшего на тот момент в столице.

"Предъявленный действующий на тот момент постоянный рабочий пропуск был приобщен к материалам дела, но впечатления не произвел", - прокомментировал судебное решение Плющев в интервью "МБХ Медиа".

Первый штраф, в 10 тысяч рублей, за то же самое действие, Плющев должен выплатить по "митинговой статье" 20.2 КоАП, несмотря на то, что одиночные пикеты не требуют уведомления.

Напомним, что сам Азар, являющийся также муниципальным депутатом, получил в мае свои 15 суток за публичную поддержку преследуемого по уголовной статье Александра Воронцова, известного как создателя паблика "Омбудсмен полиции".