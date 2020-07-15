В Петербурге начался сбор подписей под иском против поправок в Конституцию

В Петербурге на пересечении Невского проспекта и Малой Cадовой улицы вечером 15 июля начался сбор подписей под иском против внесения поправок в Конституцию, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

К отвечающему за подписные листы активисту и муниципальному депутату МО "Гавань" Сергею Кузину выстроилась очередь, которая растянулась с Малой Садовой улицы по Невскому проспекту.

Рядом с собравшимися находятся сотрудники правоохранительных органов. Три их автомобиля припаркованы вдоль Невского проспекта.

Среди участников очереди депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник.

Аналогичная встрече проходит сегодня и в Москве.

Формат мероприятия в виде сбора подписей был выбран активистами после отказов властей Москвы и Петербурга в согласовании митингов против поправок в Конституцию, одна из которых подразумевает возможность для Владимира Путина переизбираться еще на два президентских срока.

София Саттарова

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