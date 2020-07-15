Трансляцию "Эха Москвы в Петербурге" об акции против поправок в Конституцию заблокировали на YouTube

Онлайн-трансляция мероприятия противников поправок в Конституцию в центре Петербурга, которую вел журналист "Эха Москвы в Петербурге" Сергей Кагермазов на сайте YouTube 15 июля, неожиданно оказалась заблокированной.

Прямой эфир демонстрировал, как проходит сбор подписей для коллективного иска против поправок в Конституцию. От Малой Садовой улицы вдоль Невского проспекта выстроилась длинная очередь из желающих выразить свой протест против недавно утвержденных изменений в Основной закон страны, дающих возможность Владимиру Путину избираться еще на два президентских срока. Акция началась в 19:00 и пока не близится к завершению. Очередь доходит до Аничкова моста.

Журналист "Эха Москвы" вел прямой эфир для YouTube-канала с самого начала мероприятия, однако примерно в 20:40 трансляция была заблокирована. Что именно стало причиной ограничения доступа к видео - пока неизвестно, указано лишь, что оно удалено, так как якобы нарушает принципы сообщества. Корреспондент "Эха" Сергей Кагермазов предположил, что блокировку могли навлечь жалобы так называемых интернет-троллей.

Отметим, сама акция в Петербурге проходит мирно, и полиция пока не предпринимает попыток препятствовать ее проведению.