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20:14

В Петербурге во время сбора подписей против изменения Конституции поддержали лозунгами Хабаровск

фото ЗакС политика В Петербурге во время сбора подписей против изменения Конституции поддержали лозунгами Хабаровск

Уже более часа в Петербурге продолжается сбор подписей для коллективного иска против поправок в Конституцию. Очередь из желающих присоединиться к акции растянулась по Невскому проспекту. Полиция не мешает мероприятию, но предупреждает активистов, выходящих с одиночными пикетами, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Собравшиеся на Малой Садовой время от времени скандируют "Долой царя! Свободу политзаключенным", "Россия будет свободной" и "Я/Мы Хабаровск". Последний лозунг, видимо, звучал в знак солидарности с жителями Хабаровска, которые уже пять дней подряд выходят с протестами из-за ареста своего губернатора Сергея Фургала

На данный момент в центре Петербурга подписи собирают два человека. Длинная очередь от первого сборщика растянулась от Малой Садовой к Аничкову мосту. Вторая очередь, вдоль Малой Садовой улицы, пока не так велика. По словам организатора сбора в Петербурге Сергея Кузина, свои подписи оставили уже более 500 человек.

Помимо сбора подписей проходят одиночные пикеты. В частности, с плакатом "НЕТ" выходил муниципальный депутат МО "Автово" Евгений Скобелев. Полицейские предупреждают граждан с плакатами о действующих ограничениях на публичные мероприятия из-за эпидемии коронавируса, но не пытаются никого задерживать. 

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Аналогичная акция проходит сейчас в Москве. Там полиция так же пока не мешает собравшимся. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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