Кузбассовца оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважительно характеризующие Путина комментарии

Рудничный райсуд Кемеровской области счёл, что местный житель Андрей Митин неуважительно отнесся к власти в лице президента Владимира Путина и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, делится "Тайга.инфо".

По словам самого кузбассовца, правоохранители составили на него два протокола по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Штраф при этом назначен лишь по одному документу, материалы второго передали обратно полицейским.

Исходя из выписки от Центра "Э", Митин оскорбил Путина на просторах "ВКонтакте", оставив уничижительные комментарии под заметкой о решении демографических проблем в регионе за счет мигрантов.