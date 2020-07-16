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13:36

Кузбассовца оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважительно характеризующие Путина комментарии

фото ЗакС политика Кузбассовца оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважительно характеризующие Путина комментарии

Рудничный райсуд Кемеровской области счёл, что местный житель Андрей Митин неуважительно отнесся к власти в лице президента Владимира Путина и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, делится "Тайга.инфо".

По словам самого кузбассовца, правоохранители составили на него два протокола по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Штраф при этом назначен лишь по одному документу, материалы второго передали обратно полицейским.

Исходя из выписки от Центра "Э", Митин оскорбил Путина на просторах "ВКонтакте", оставив уничижительные комментарии под заметкой о решении демографических проблем в регионе за счет мигрантов. 

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