Тест: "Кто вы в Законодательном собрании?"

В Петербурге завершился очередной парламентский год. Депутаты Законодательного собрания уходят на каникулы до сентября. В честь этого предлагаем пройти тест ЗАКС.Ру на знание изречений народных избранников города. Условия просты: перед вами - цитата, угадайте, кому она принадлежит.