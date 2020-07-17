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14:17

Тест: "Кто вы в Законодательном собрании?"

В Петербурге завершился очередной парламентский год. Депутаты Законодательного собрания уходят на каникулы до сентября. В честь этого предлагаем пройти тест ЗАКС.Ру на знание изречений народных избранников города. Условия просты: перед вами - цитата, угадайте, кому она принадлежит.

 
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