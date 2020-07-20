В России зафиксировали менее 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 5940 случаев заражения коронавирусом, в общей сложности за время эпидемии известно о 777 486 заболевших россиянах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

85 человек признаны за последние день умершими от коронавируса, в общей сложности в России насчитали 12 427 летальных исходов. Выздоровели всего 553 602 пациента, из них 3258 выписаны из больниц за последние сутки.

В Петербурге статистику добавили 195 новых случаев, всего известно о 29 541 заболевшем за время эпидемии в городе. 26 петербуржец за сутки признаны умершими от коронавируса. В Ленобласти прибавилось 45 заболевших, всего заболели 5405 жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 8 444 человек (+172), в Архангельской – до 7 908 (+89), в Коми – до 4 761 (+81). В Новгородской области в статистику попали 3 549 зараженных жителей (+19), в Псковской – 3 421 (+19), в Калининградской – 2 718 (+13). В Вологодской области заболели всего 2 114 человек (+26), в Карелии – 1 940 (+19), в НАО – 260 (+2).