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12:56

Двух активисток оштрафовали после задержания в день приговора по делу "Сети"

фото ЗакС политика Двух активисток оштрафовали после задержания в день приговора по делу "Сети"

Октябрьский суд Петербурга оштрафовал активистов Елену Кондрахину и Надежду Калямину, задержанных  в день приговора фигурантам дела "Сети"*, сообщает "Апология протеста".

Суд переквалифицировал вмененное активисткам нарушение с ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга) на 20.6.1 КоАП (нарушение самоизоляции). Кондрахиной назначен штраф в 10 тысяч рублей, Каляминой – 8 тысяч.

Ранее за ту же акцию оштрафовал Александра Попова, Алексея Елагина и Софию Баженову – на 10 тысяч рублей каждого по ч. 5 ст. 20.2 КоАП.

22 июня был оглашен приговор Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Активистов, пришедших поддержать подсудимых, задерживали по статьям о митингах, нарушении самоизоляции и неповиновении требованиям полицейских. Всего в автозаки попали 30 человек.

ЗАКС.Ру рассказывал о том, как проходили задержания после вынесения приговоров Филинкову и Бояршинову 22 июня.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

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