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15:05

Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо Фургала

фото ЗакС политика Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо Фургала

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, сообщается на сайте Кремля.

При этом Сергей Фургал, занимавший эту должность, освобожден от нее с формулировкой "отрешить в связи с утратой доверия".

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывал мнение, что в случае увольнения Фургала пост губернатора региона должен занять представитель той же партии. В качестве кандидатов он называл депутатов Госдумы Дегтярева, Сергея Жигарева и Андрея Андрейченко.

Дегтярев - председатель комитета Госдумы по спорту, туризму, молодежи, депутат Госдумы VI и VII созывов. С 2009 года состоит в кадровом резерве президента. 

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центризибирком.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. 

 

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