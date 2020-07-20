Сбивший кепку с полицейского из Гатчины активист вышел на свободу

Участник движения "Мирное сопротивление" Владимир Шипицын провел двое суток в статусе задержанного по подозрению в нападении на сотрудника полиции и вечером 20 июля вышел из изолятора временного содержания. Он подписал обязательство о явке в Следственный комитет. Активисту вменяют уголовную статью за то, что он, падая во время задержания, древком украинского флага задел козырек кепки полицейского.

В субботу, 18 июля, Шипицын принимал участие в акции солидарности с крымскими татарами в центре города Гатчины Ленинградской области. Петербургское "Мирное сопротивление" проводит подобные мероприятия каждое 18-е число, чаще всего на них приходит не более десяти активистов.

Судя по видеозаписи, опубликованной в группе "Демократический Петербург" "ВКонтакте", гатчинская акция изначально проходила в формате одиночного пикета: один человек стоял с плакатом, четверо других находились рядом. Уже через пять минут полицейские попросили прекратить пикетирование. Старший лейтенант Ирина Кувалдина назвала акцию несогласованной. По ее словам, люди, стоявшие рядом с пикетчиком, были объединены с ним общей целью, а потому их можно считать участниками массового мероприятия. Позже она заявила, что Гатчина находится в "красной зоне" и любые публичные мероприятия здесь запрещены (вся Ленобласть поделена на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от количества зараженных COVID-19 и действующих ограничительных мер).

После продолжительных споров с полицейскими Шипицын взял плакат и встал рядом с пикетчиком со словами: "Если нарушать, так нарушать". Через пару минут плакаты держали уже три активиста, двое из них, включая Шипицына, также подняли флаги Украины и крымских татар.

Участники акции не стали предъявлять полицейским документы и отказались разойтись. Последовали задержания. Когда сотрудник МВД Виталий Бабаурин подошел к Шипицыну и несколько раз дернул того за руку, тот оступился и упал, задев древком кепку задерживавшего. Полицейский устоял на ногах, но головной убор потерял. "Он меня по голове ударил", - несколько раз повторил правоохранитель.

Шипицына заковали в наручники и увели в автозак. Поздно вечером стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья). На следующий день его допросили следователи, а еще через день состоялась очная ставка с пострадавшим полицейским.

- В ходе очной ставки полицейский подтвердил, что не видел ни чем был нанесен удар, ни движения предмета, которым был нанесен удар, ни движения рук подозреваемого, - рассказала ЗАКС.Ру защитница Шипицына Ксения Михайлова.

В отдел полиции в ходе акции попали еще шесть активистов. Некоторые из них только вели фото- и видеосъемку, однако гатчинские полицейские сочли их участниками акции. В отношении задержанных составили протоколы по статьям 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) и 20.2 (нарушение правил проведения публичного мероприятия) КоАП. Решения по ним еще не вынесены.

Сергей Еремеев