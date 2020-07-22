18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:48

Шамана-"изгонителя Путина" Габышева выписали из психдиспансера

фото ЗакС политика Шамана-"изгонителя Путина" Габышева выписали из психдиспансера

Врачи якутского психоневрологического диспансера пришли к выводу, что шамана Александра Габышева можно отпустить домой, оповестил у себя в Facebook координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. 

Днем ранее пришли результаты независимой психолого-психиатрической экспертизы, добавил он.

"Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало", - отметил Прянишников.

5 августа состоится очередной заседание суда, который рассмотрит жалобу на отказ признать нелегитимной госпитализацию Габышева.

12 мая шамана насильно поместили в ПНД. Местные врачи сочли религиозного деятеля опасным для общества. Позднее суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.

5 июня горсуд Якутска отклонил иск защиты Габышева, настаивавшей на незаконности помещения шамана в психбольницу. Адвокаты подали апелляцию в Верховный суд региона.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:18 "Не уйду": Дегтярев ответил хабаровчанам, требовавшим его отставки

9:22 Смольный отложил планировку продолжения "зеленой" ветки метро до 2022 года

21 июля, 20:20 Мосгордума не будет проводить проверку скандальной декларации спикера Шапошникова

21 июля, 19:45 Оппозиционеры не смогли выдвинуть своих представителей в ИКМО "Новоизмайловское"

21 июля, 18:59 Латынина склоняется к "коммерческой" версии ареста Фургала

21 июля, 18:28 Путина и Мишустина просят учредить должность омбудсмена по делам ветеранов войн

21 июля, 18:06 Калининградский суд отказался признавать незаконными дела против сопредседателя "Экозащиты"

21 июля, 18:04 Пригожин предложил передать ему права на видео ФБК в обмен на погашение долгов

21 июля, 17:57 Дегтярев дал понять, что он не вправе разгонять хабаровские митинги

21 июля, 17:30 Активисты недовольны руководством ГМЗ "Петергоф" и его ценовой политикой


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:23 Администратор "Омбудсмена полиции" признал вину в распространении порнографии

11:10 Мишустин: С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза

11:03 Члена "Открытой России" задержали в Петербурге для "объяснений" по уже составленному протоколу

10:41 В России вновь выявили менее 6 тысяч заражений коронавирусом

10:18 "Не уйду": Дегтярев ответил хабаровчанам, требовавшим его отставки

9:48 Шамана-"изгонителя Путина" Габышева выписали из психдиспансера

9:22 Смольный отложил планировку продолжения "зеленой" ветки метро до 2022 года

21 июля, 20:55 В Петербурге вспоминают убитую год назад активистку Елену Григорьеву

21 июля, 20:42 "Я рассчитываю, что вы будете все взвешивать": Левченко снова обратился к Беглову

21 июля, 20:20 Мосгордума не будет проводить проверку скандальной декларации спикера Шапошникова

21 июля, 20:11 Репрессирован за репрессии

21 июля, 19:59 В Архангельской области продлили действующие правила самоизоляции

21 июля, 19:45 Муниципал: Оппозиционеры не смогли выдвинуть своих представителей в ИКМО "Новоизмайловское"

21 июля, 19:27 ЦИК поручил проверить 23 тысячи случаев повторного голосования по Конституции

21 июля, 18:59 Латынина склоняется к "коммерческой" версии ареста Фургала

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru