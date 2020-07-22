Шамана-"изгонителя Путина" Габышева выписали из психдиспансера

Врачи якутского психоневрологического диспансера пришли к выводу, что шамана Александра Габышева можно отпустить домой, оповестил у себя в Facebook координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Днем ранее пришли результаты независимой психолого-психиатрической экспертизы, добавил он.

"Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало", - отметил Прянишников.

5 августа состоится очередной заседание суда, который рассмотрит жалобу на отказ признать нелегитимной госпитализацию Габышева.

12 мая шамана насильно поместили в ПНД. Местные врачи сочли религиозного деятеля опасным для общества. Позднее суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.

5 июня горсуд Якутска отклонил иск защиты Габышева, настаивавшей на незаконности помещения шамана в психбольницу. Адвокаты подали апелляцию в Верховный суд региона.