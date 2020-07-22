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Поправки в Конституцию

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14:47

Госдума одобрила приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

фото ЗакС политика Госдума одобрила приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект об ответственности за нарушение территориальной целостности России, передает "Интерфакс".

Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля. По задумке его авторов, нарушение территориальной целостности РФ следует приравнять к экстремизму. Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 280.2 УК РФ (нарушение территориальной целостности России), наказание по ней может составить до 10 лет лишения свободы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что эти поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции. Первое чтение в Госдуме документ прошел 14 июля.

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