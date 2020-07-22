СМИ: Прокуратура отменила возбуждение дела о перепланировке фасада исторического дома на Фонтанке

Прокуратура Петербурга отменила постановление Следственного комитета о возбуждении дела из-за перепланировки фасада исторического дома на набережной Фонтанки, пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, еще 26 июня прокурор Центрального района отменил постановление о возбуждении дела, сочтя его неправомерным и требующим дополнительной проверки. Выяснилось, что разрешительные документы на перепланировку фасада у собственника помещения - архитектора Евгения Герасимова – все же были, но не было согласия остальных жильцов дома. Сообщается, что материалы проверки находятся в СК.

Герасимов заявил, что пока общее собрание в доме провести не удалось, но он намерен продолжить общение с собственниками после окончания эпидемии коронавируса. Он заявил, что вызвавшая претензии металлическая дверь – временное решение, и в будущем на ее месте установят деревянную.

О возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятника культуры) стало известно в конце июня. Претензии вызвало то, что Герасимов разобрал подоконную часть объекта культурного наследия "Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением" и "Новый придворно-служительский дом", чтобы устроить вход в квартиру. Перед этим проверить сведения о незаконной перепланировке фасада дома поручил глава СК Александр Бастрыкин после жалоб жильцов.