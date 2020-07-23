"Расслабляться пока рано": В Карелии вернули часть "антивирусных" ограничений

Ввиду отсутствия устойчивого снижения заболеваемости COVID-19 руководство Карелии приняло решение вернуть часть отмененных ранее "антивирусных" мер, оповестил подписчиков глава республики Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

В числе прочего, в регионе вновь вводится обязательный двухнедельный карантин и медицинское наблюдение для всех возвращающихся из-за границы. Предельная численность массовых мероприятий теперь не 50, а 20 человек. Продлена самоизоляция для пенсионеров.

"Друзья, благодаря вашей сознательности в республике уже сняты многие ограничения. Но несмотря на то, что за последний месяц число выздоровевших стало чаще превышать число заболевших, расслабляться пока рано. Будьте внимательны к своему здоровью, к самочувствию родных и близких, особенно пожилого возраста", - призвал Парфенчиков.

По состоянию на утро 23 июля в Карелии официально зарегистрировано 2039 случаев заражения коронавирусом, 1209 излечились, трое умерли.