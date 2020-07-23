Жириновский пообещал добиться помилования Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия намерена добиваться оправдания или помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает "Интерфакс".

Жириновский рассказал о двух сценариях процесса над Фургалом. Первый – что суд не найдет достаточно улик для обвинительного приговора, "и Сергея Ивановича отпустят, и он вернется в Хабаровск".

Другой сценарий – "если всё-таки суд вынесет обвинительный приговор".

"Хотя по некоторым эпизодам уже истекли сроки исковой давности, где-то, может быть, нет явных улик. Но мы добьемся - обещаю вам это - чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован", - заявил Жириновский.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Вместо него врио губернатора назначен Михаил Дегтярев.