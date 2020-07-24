В Москве вновь задержали экоактивиста в пикете против изменения климата

В Москве на Пушкинской площади снова задержали активиста климатического движения Fridays For Future Аршака Макичяна, передает "МБХ медиа".

Макичян стоял в пикете с плакатом "Забастовка за климат". Ему вменяют нарушение ст. 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции).

Макичяна задерживали на том же месте и в прошлую пятницу, 17 июля.

Международное движение Fridays For Future настаивает на радикальном пересмотре экологической политики государств и снижении количества вредных выбросов в атмосферу. Лицо движения – юная шведская активистка Грета Тунберг.