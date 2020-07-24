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18:30

На возобновившихся "метропикетах" петербуржцы поддерживают хабаровский протест

фото ЗакС политика На возобновившихся "метропикетах" петербуржцы поддерживают хабаровский протест

Пятничные "метропикеты", ставшие с прошлого года петербургской традицией, возобновились в связи со спадом пандемии коронавируса и постепенным смягчением антивирусных мер. Сегодня, 24 июля, граждане сделали главной темой своих выступлений протестные митинги в Хабаровске, жители которого продолжают возмущаться арестом и "похищением" всенародно избранного губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств пятнадцатилетней давности.

"Хабаровск, держись!", "Хабаровск, мы с тобой! Дальний Восток сближает", - написано на плакатах у пикетчиков. Активисты также выдвигают требование наказать полицейских, сломавших руку журналисту "Медиазоны" Давиду Френкелю на петербургском избирательном участке в конце июня.

Напомним, вместо Фургала в Хабаровский край президент Владимир Путин послал нового руководителя - члена ЛДПР Михаила Дегтярева, которого демонстранты не приняли: они рассчитывали, что управлять их регионом доверят хотя бы местному политику. В свою очередь, Дегтярев отказался идти с протестующими на контакт. Несанкционированные митинги в Хабаровске проходят каждый день в течение последних двух недель.

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